Путин срочно вызывает Мишустина и Новака. Что произошло?

По данным Telegram-канала INSIDER BLACK на фоне обострения торговых войн, инициированных президентом США Дональдом Трампом,президент России Владимир Путин дал срочное указание премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Александру Новаку.
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