В Красноярске фигурант дела Лапшина пытался вывести журналистов из зала

В Центральном районном суде проходит второе заседание по делу бывшего первого вице-губернатора и председателя правительства края Юрия Лапшина и бывшего руководителя Краевого транспортного управления Константина Мандрова.
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