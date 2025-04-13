Съемки фильма к столетию аэропорта начались в Иркутске

В Иркутске начинаются съёмки художественного фильма, приуроченного к столетию аэропорта. Как сообщили пресс-службе авиаузла, для съемок в город приехал известный актёр Никита Волков, которому досталась главная роль.
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