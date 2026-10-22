Должники могут потребовать компенсацию морального вреда, если коллекторы нарушают закон при взыскании задолженности, рассказал RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Telegraph: Минобо...
- ГБ Внешнеполитически...
- ГБ DR: Зеленский тай...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым