За выброс мусора в жилом массиве Рауан оштрафовали жителя Мангистау

Прошло рейдовое мероприятие, организованное представителями Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, департамента экологии по Мангистауской области, областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, природоохранной полиции.
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