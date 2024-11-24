В Балтийском море нашли одинокого дельфина, который разговаривал сам с собой

Фото: eldiario.es Новости дня за сегодня сообщают о том, что в осенние месяцы 2019 года в Балтийском море, недалеко от датского канала Свендборгсунн, был замечен уникальный случай: одинокий дельфин, который, согласно данным, жил в этих водах более трех лет.