Путин заявил о развитии отношений России и Монголии на основе дружбы

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со своим монгольским коллегой Ухаагийном Хурэлсухом на полях саммит а Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заявил, что отношения России и Монголии складываются на основе позитивного фундамента взаимодействия и дружбы, сообщает корреспондент The Moscow Post.