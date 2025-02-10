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Царьград

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Финляндия проведёт собственное расследование после взрыва на танкере в Усть-Луге

Финляндия проведёт собственное расследование после взрыва на танкере в Усть-Луге

Погранслужба отправила самолёт для сбора информации.Финская служба пограничной разведки отправила разведывательный самолёт в восточную часть Финского залива, чтобы собрать информацию после аварии в порту Усть-Луга (Ленинградская область).

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