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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Сан-Хосе» Романов дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче с «Эдмонтоном» при 1:8. Он отразил 16 из 17 бросков

24-летний голкипер, в прошлом сезоне выступавший в системе «Автомобилиста», вышел на замену в игре регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (2:9).

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