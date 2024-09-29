Подсказки денежного лунного календаря на все дни октября 2024 года Алёна ЮрьеваОктябрь 2024 года обещает быть интересным и важным месяцем для финансов, и астрологи советуют внимательно следить за влиянием Луны на денежные дела.
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