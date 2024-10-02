Голые звезды, яркие россиянки и возвращение Беллы Хадид. Чем еще запомнилась заключительная Неделя моды?

В Париже завершилась последняя, но не менее интересная Неделя моды. Прошедшие показы заполонили россияне — Алеся Кафельникова принимала участие в показах, Елена Перминова и Кристина Романова веселились на вечеринке BOF, а Наталья Водянова порадовала публику появлением на дефиле Stella McCartney.