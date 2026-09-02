Зачем советские лётчики бросали в кабину истребителя кусок мыла?

В фронтовом хозяйстве истребителя военной поры можно было найти удивительные вещи: ракетницу, бортпаёк, финку за голенищем — и обыкновенный кусок хозяйственного мыла где-нибудь в кармане на борту кабины или в планшете.
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