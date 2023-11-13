Новый российский транспортник Ил-76МД-90А вызвал интерес на Dubai Airshow

Транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), представленный на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023, вызвал большой интерес, рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
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