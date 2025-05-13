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Русская весна

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Якутский министр извинился перед ветеранами за недостойные подарки

Якутский министр извинился перед ветеранами за недостойные подарки

Министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров извинился перед ветеранами отрасли за недостойные подарки к 80-летию Победы, им вручат другие подарочные наборы, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

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