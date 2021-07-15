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Лего-стены и огромные шахматы: зоны отдыха появились в уссурийских школах

Лего-стены и огромные шахматы: зоны отдыха появились в уссурийских школах

В нескольких школах Уссурийска оборудовали зоны для отдыха учеников на переменах. Как отметили педагоги, такие пространства обеспечат детям психологическую разгрузку между уроками, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

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