Глава РФПИ Дмитриев: затягивание конфликта на Украине опасно

Миру нужен мир, а не "бесконечная война". Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X, комментируя заявление главы Федеральной разведывательной службы ФРГ Бруно Каля об опасности заключения мирного соглашения на Украине до 2029 года для Европы.
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