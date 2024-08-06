Заграница только для избранных: на Украине для чиновничьей элиты обезопасили пути отхода из страны

В Раду внесли проект закона, разрешающий выезд некоторым категориям граждан GLOBAL LOOK PRESSВчера 631 прочитал Скоро, если все пройдет нормально, украинцы смогут свободно выезжать за границу, невзирая на военное положение.
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