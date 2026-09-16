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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пегула снялась с турнира в Сингапуре – Андреева будет первой сеяной

Третья ракетка мира Джессика Пегула снялась с турнира WTA 500 в Сингапуре, который пройдет на следующей неделе.

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