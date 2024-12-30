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Секретные эксперименты, правда о которых появилась в истории

Секретные эксперименты, правда о которых появилась в истории

В большинстве своем ученые являются подлинными героями. Они, в конце концов, решают все проблемы мира — от изобретения пастеризации и рентгеновского аппарата, до ядерных боеголовок и космических путешествий.

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