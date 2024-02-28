Когда у власти дойдут руки до Татьяны Монтян?

Руслан Богомолов

С автором абсолютно согласен. Государство на то и существует, чтобы ПОРЯДОК был ВО ВСЁМ, а не свадьба в Малиновке. Об этом я писал сразу по следам попытки пригожинского путча - https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43998198578/Myatezh-kak-otryizhka-kokteylya-iz-gossluzhbyi-i-kommercheskogo-?utm_referrer=mirtesen.ru