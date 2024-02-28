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Когда у власти дойдут руки до Татьяны Монтян?

Когда у власти дойдут руки до Татьяны Монтян?

Я обратила внимание, что все публикации про Татьяну Монтян ограничивают или блокируют - все по той же, самой распространенной причине.

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Комментарии
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Руслан Богомолов
С автором абсолютно согласен. Государство на то и существует, чтобы ПОРЯДОК был ВО ВСЁМ, а не свадьба в Малиновке. Об этом я писал сразу по следам попытки пригожинского путча -    https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43998198578/Myatezh-kak-otryizhka-kokteylya-iz-gossluzhbyi-i-kommercheskogo-?utm_referrer=mirtesen.ru
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21 час.
VO
Vitya Ostap
Да не переживайте сама повесится
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18 час.
slava axmetov
Сколько проектов стихийно возникших в народной среде заглохло после входа туда госорганов.Бюрократия,формализм убивают любую живую инициативу.Это,пресловутое,я вас туда не посылал,бессмертно.
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6 час.

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