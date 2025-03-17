Петербургский автодилер сообщил о спросе на седан Lada Aura

Интерес к модели увеличивается Наибольший спрос на новый бизнес-седан LADA Aura идет от розничных клиентов: на них приходится две трети продаж новинки, пишет «Автостат» со ссылкой на данные петербургской дилерской компании «Прагматика».
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