Представлен Huawei MateBook D16 нового поколения. Это 16-дюймовый ноутбук массой 1,68 кг с Core i9 в топовой конфигурации

Huawei представила в Китае новое поколение мобильных компьютеров MateBook D16. Для модели с 16-дюймовым экраном масса невелика – всего 1,68 кг, при этом внутри в топовых версиях разместилась аккумуляторная батарея емкостью 70 Вт·ч.