«Спартак» договорился с тренером молодежки Барковым о продолжении работы

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев заявил, что у московского клуба есть предварительные договоренности с главным тренером молодежной команды Александром Барковым о продолжении работы в команде после победы в нынешнем сезоне МХЛ.
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