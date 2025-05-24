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«Спартак» договорился с тренером молодежки Барковым о продолжении работы

«Спартак» договорился с тренером молодежки Барковым о продолжении работы

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев заявил, что у московского клуба есть предварительные договоренности с главным тренером молодежной команды Александром Барковым о продолжении работы в команде после победы в нынешнем сезоне МХЛ.

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