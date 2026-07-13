ЕС и Великобритания договорились о совместном кредите для поддержки обороны Украины

Европейский Союз и Великобритания заключили соглашение, позволяющее британским оборонным компаниям участвовать в финансируемой кредитом программе поддержки Украины, объем которой составляет 90 миллиардов евро.
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