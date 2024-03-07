Театр абсурда
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Театр абсурда

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Кладбище американцев в Бердычах: Сырский пытается «броней» сдержать прорыв российских войск, но наши жгут его танки

Кладбище американцев в Бердычах: Сырский пытается «броней» сдержать прорыв российских войск, но наши жгут его танки

Под Авдеевкой наблюдаются «качели», противник бросает в бой «Абрамсы», которые берегли на крайний случай Российские войска не позволили ВСУ закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное после их бегства из Авдеевки и продолжают теснить противника в западном направлении.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Пока Шойгу Министр обороны, Суровикина к сожалению не вернут. Есть ещё один враг Суровикина- Герасимов начальник ГШ.
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7 час.
VG
Vasily Golov
Это во Львове
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6 час.
ninikooo Митусова
Верните Суровикина на фронт! Шойгу- не боевой генерал.
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3 час.

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