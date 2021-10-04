Темы дня

122 282 подписчика

А я предупреждал, что перед депортацией в родной Таджикистан, придется посидеть на дорожку

А я предупреждал, что перед депортацией в родной Таджикистан, придется посидеть на дорожку

- Московские следователи завели уголовное дело на блогера Руслана Бобиева за фотосессию с имитацией полового акта на фоне храма Василия Блаженного.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Регина Толстоброва
Очень мало за такое безобразие.
Евгений Натесов
За осквернение полиции добавить и девку привлечь.

Картина дня

наверх