Музыка, спорт и помолвка: как VK Fest объединил четыре города России

Фестиваль собрал сотни тысяч людей. Бьянка на VK Fest-2026 пресс-службаВ Северной столице масштабный open-air VK Fest в этом году побил рекорды посещаемости: за два дня событие привлекло 70 тысяч зрителей, а на сценах выступило свыше 80 исполнителей.
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