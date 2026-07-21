Музыка, спорт и помолвка: как VK Fest объединил четыре города России

Фестиваль собрал сотни тысяч людей. Бьянка на VK Fest-2026 пресс-службаВ Северной столице масштабный open-air VK Fest в этом году побил рекорды посещаемости: за два дня событие привлекло 70 тысяч зрителей, а на сценах выступило свыше 80 исполнителей.