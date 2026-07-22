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Царьград

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Украина вскоре получит лазерное оружие для борьбы с БПЛА

Украина вскоре получит лазерное оружие для борьбы с БПЛА

Андрей Лебеденко, заместитель главнокомандующего ВСУ, сообщил, что Украина в ближайшие месяцы получит лазерное оружие, превосходящее пулемёты по эффективности в поражении дронов.

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