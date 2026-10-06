Зацепер облил перцовкой водителя трамвая в Екатеринбурге

Вечером 5 октября на улице Уральской в Екатеринбурге молодой человек, ехавший на сцепке трамвая № 12, распылил перцовый баллончик в лицо вагоновожатой, пытавшейся снять его с состава; с ожогом глаз женщину госпитализировали в больницу № 23.