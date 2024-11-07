Люди пытаются отстоять сосновый бор и пляж в карельском поселке

Малый пляж и часть соснового бора в поселке Эссойла власти отдают под застройку В 2022 году территория на берегу озера Сямозеро имела статус рекреационной, но после изменения Генплана участок площадью 1500 квадратных метров отдали под индивидуальное жилое строительство.
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