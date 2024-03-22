Полицейские Карачаево-Черкесии присоединились к Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»  

В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесии провели антинаркотическую беседу с учащимися республиканского центра.
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