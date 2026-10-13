Кузьминки
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Кузьминки

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Жители Волжского бульвара и Волгоградки задавали вопросы о состоянии дворов

Состоялся плановый обход под руководством главы управы Сергея Зотова. В нем приняли участие его заместители и специалисты ГБУ «Жилищник».

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