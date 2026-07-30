Медведеву подо Ржевом показали сбитый беспилотник ВСУ

КОКОШКИНО /Ржевский округ, Тверская область/, 30 июля. / ТАСС/. Заместителю председателя Совета безопасности РФ, председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву в деревне Кокошкино подо Ржевом показали сбитый беспилотник ВСУ.
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