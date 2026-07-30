НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Медведеву подо Ржевом показали сбитый беспилотник ВСУ

Медведеву подо Ржевом показали сбитый беспилотник ВСУ

КОКОШКИНО /Ржевский округ, Тверская область/, 30 июля. / ТАСС/. Заместителю председателя Совета безопасности РФ, председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву в деревне Кокошкино подо Ржевом показали сбитый беспилотник ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии