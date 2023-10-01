Эмир Кустурица намерен посетить новые регионы РФ

Культовый сербский режиссер и музыкант Кустурица намерен посетить новые регионы России. По информации российских СМИ, об этом сербский режиссёр сказал в рамках фестиваля «Александровская крепость», проходящего в городе Усть-Лабинске на Кубани в день присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.