Немецкая компания работает в интересах ВСУ, собирая детали для дронов. В Волынской области нанесён удар по заводу немецкой компании Kromberg & Schubert в Луцке.
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Слов нет один восторг от результата ювелиров, наконец то верным путем идёте товарищи
Первая ласточка по западным предприятиям на Украине прилетела. Может быть и не первая ( я не так внимательно за всем этим наблюдаю), но все равно это подтверждение, что все путы с принятия решений сброшены! Вперед!