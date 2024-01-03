Говорят, что для того, что бы победить врага, надо знать его оружие. Поскольку СВО — это не только военные действия, но и гибридная, информационная война, то неплохо бы и нам знать, каким оружием пользуется противник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии