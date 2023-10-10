На Часовой коммунальщики восстановили уличное освещение

Возле проезжей дороги на Часовой улице восстановили освещение двух фонарей, сообщил ГУП «Моссвет». — По указанному адресу освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения города Москвы, — написал директор Дмитрий Фаустов.