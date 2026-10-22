81-летняя отшельница Агафья Лыкова сообщила о нашествии медведей в тайге. В беседе с духовником, иереем Игорем Мыльниковым она рассказала, что хищники подходят близко к ее жилищу, а для защиты приходится прибегать к выстрелам и петардам, сообщает "КП-Красноярск".