81-летняя отшельница Агафья Лыкова сообщила о нашествии медведей в тайге. В беседе с духовником, иереем Игорем Мыльниковым она рассказала, что хищники подходят близко к ее жилищу, а для защиты приходится прибегать к выстрелам и петардам, сообщает "КП-Красноярск".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым