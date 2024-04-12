Совершенно шикарное интервью Петра Толстого французскому телеканалу BFMTV вышло пару недель назад. Как обычно, вместо целого интервью его разбили на части.
Комментарии французов к интервью Петра Толстого BFMTF
Комментарии
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Boris Borisov
Автор , не стО ит выглядеть сткотом , переходя на сравнения по внешности , росту и весу !!!! Подло это ! /// Наш Путин тоже не "гигант" в сравнении с тем же ... Вучичем , например .
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13 час.
Boris Borisov
Алексей Тан, мразь и скот ! У кобзона хватило мужества войти внутрь и предоставить СЕБЯ вместо заложников !!!!! Тан, заткнись , мразь , пока тебя не нашли и не втоптали в землю !
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13 час.
ТШ
Татьяна Шаблий
Толстой великолепен ,умен и приятно на него смотреть. Говорит то ,что его беспокоит.
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11 час.
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