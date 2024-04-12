Комментарии французов к интервью Петра Толстого BFMTF

Boris Borisov Автор , не стО ит выглядеть сткотом , переходя на сравнения по внешности , росту и весу !!!! Подло это ! /// Наш Путин тоже не "гигант" в сравнении с тем же ... Вучичем , например .

Boris Borisov Алексей Тан, мразь и скот ! У кобзона хватило мужества войти внутрь и предоставить СЕБЯ вместо заложников !!!!! Тан, заткнись , мразь , пока тебя не нашли и не втоптали в землю !