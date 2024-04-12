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    Ты мелкий подонок и ничтожество. Хоть бы  на грамм нашел в себе чувство собственного достоинства. Позоришь человечест...В Госдуме депутат...

Комментарии французов к интервью Петра Толстого BFMTF

Комментарии французов к интервью Петра Толстого BFMTF

Совершенно шикарное интервью Петра Толстого французскому телеканалу BFMTV вышло пару недель назад. Как обычно, вместо целого интервью его разбили на части.

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Комментарии
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Boris Borisov
Автор  , не стО ит выглядеть сткотом , переходя на сравнения  по внешности , росту и весу !!!! Подло это ! ///  Наш Путин  тоже не &quot;гигант&quot; в сравнении с тем же ... Вучичем , например .
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13 час.
Boris Borisov
Алексей Тан, мразь и скот  !  У кобзона хватило мужества войти внутрь и предоставить СЕБЯ вместо заложников !!!!!  Тан, заткнись , мразь , пока тебя не нашли  и не втоптали в землю !
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13 час.
ТШ
Татьяна Шаблий
Толстой  великолепен ,умен и приятно на него смотреть.  Говорит  то ,что его беспокоит.
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11 час.

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