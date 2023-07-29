Царьград ФОТО: MOTORTION FILMS/SHUTTERSTOCK.COM Ваххабитские бородки, "пацанские цитаты" и культура АУЕ*, фотографии огнестрельного оружия, религиозный фундаментализм на страничках в соцсетях и в "специализированных" этнических спортклубах – такой джентльменский набор можно встретить у представителей молодого поколения мигрантов.
"Русские здесь не ходят": Банды мигрантов обложили данью школьников
Комментарии
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Владимир Соловьев
ТАК, ОТОШЁЛ ПУТИН ОТ ЛИБЕРАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА, ИЛИ ЕЩЁ ТОПЧЕТСЯ НА МЕСТЕ? КОГДА НАЧНЁМ ВЫКИДЫВАТЬ ЭТИХ СВОЛОЧЕЙ СО СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ?!
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11 час.
Валерий Вадимов
топчется...никуда не отойдёт....сам по сути либерал...это вам не Сталин,галоши производящий..у него кредо-надо делать бабки
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10 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Это методы опробованы в Чечне! Надо брать лучшее! Там даже дома террористов сносят, чтобы больше не жили на той территории, где гадят.
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10 час.
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