"Русские здесь не ходят": Банды мигрантов обложили данью школьников

Владимир Соловьев ТАК, ОТОШЁЛ ПУТИН ОТ ЛИБЕРАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА, ИЛИ ЕЩЁ ТОПЧЕТСЯ НА МЕСТЕ? КОГДА НАЧНЁМ ВЫКИДЫВАТЬ ЭТИХ СВОЛОЧЕЙ СО СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ?!

Валерий Вадимов топчется...никуда не отойдёт....сам по сути либерал...это вам не Сталин,галоши производящий..у него кредо-надо делать бабки