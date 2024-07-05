В Белом доме заявили, что Байден "мыслит так же ясно, как и прежде"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден "мыслит так же ясно, как и прежде", однако понимает необходимость найти золотую середину между работой и отдыхом, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе беседы с журналистами на "борту номер один", отправившегося в полет из Вашингтона в Мадисон.
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