В Белом доме заявили, что Байден "мыслит так же ясно, как и прежде"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден "мыслит так же ясно, как и прежде", однако понимает необходимость найти золотую середину между работой и отдыхом, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе беседы с журналистами на "борту номер один", отправившегося в полет из Вашингтона в Мадисон.