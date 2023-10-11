Вот он - внутренний фронт СВО...

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Камрад corex12 обратил  внимание   на    примечательную  параллель.Вчера глава   Госдумы  В.  Володин     сказал  ОЧЕНЬ  правильные  слова:"Когда говорим о релокантах - тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России, желая победы нацистскому, кровавому, киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен".

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