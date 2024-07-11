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Царьград

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Тайное послание Путина Западу – хитрые ходы: "Разнос" Белоусова в саммит НАТО и унизительный провал в ООН – политолог

Тайное послание Путина Западу – хитрые ходы: "Разнос" Белоусова в саммит НАТО и унизительный провал в ООН – политолог

Случайности, как говориться, не случайны – самый мощный ракетный налёт на Украину в этом году состоялся преддверии саммита НАТО, на котором было сказано, что называется, много лишнего – после "разноса" Белоусова последовал унизительный провал в ООН.

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