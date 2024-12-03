В России спрогнозировали теплую зиму

Политика как она есть

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости спрогнозировал, что наступающая зима на территории европейской России ожидается неоднородной, при этом оттепели будут чаще сменять периоды сильных морозов.