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В России спрогнозировали теплую зиму

В России спрогнозировали теплую зиму

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости спрогнозировал, что наступающая зима на территории европейской России ожидается неоднородной, при этом оттепели будут чаще сменять периоды сильных морозов.

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