Переборщили с правами ребенка – член ОП РФ Пожигайло призвал дать больше полномочий учителям Евгения Комарова«Мы переборщили с правами ребенка», — так член ОП РФ по вопросам семьи и демографии Павел Пожигайло прокомментировал недавний инцидент в московской школе.
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