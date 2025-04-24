Переборщили с правами ребенка – член ОП РФ Пожигайло призвал дать больше полномочий учителям Евгения Комарова«Мы переборщили с правами ребенка», — так член ОП РФ по вопросам семьи и демографии Павел Пожигайло прокомментировал недавний инцидент в московской школе.