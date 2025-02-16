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Песков заявил, что теперь Россия и США будут говорить о мире

Песков заявил, что теперь Россия и США будут говорить о мире

Теперь Российская Федерация и Соединенные Штаты будут говорить о мире. Соответствующее заявление сделал в ходе интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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