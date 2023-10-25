Джабаров назвал первопричины палестино-израильского конфликта

В российском парламенте решительно осуждают действия США по отправке на Ближний Восток авианосных групп и накачиванию региона оружием, а также торпедирование инициатив России по деэскалации напряженности в Совбезе ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии