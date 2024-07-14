Новая администрация Ирана не сменит внешнеполитический курс. Мнение

Внешняя политика 14-й администрации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана будет основана на принципах, определенных Верховным лидером страны, заявил иранский политический эксперт Хасан Ханизаде 14 июля IRNA.
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