Еще один жилой дом появится на улице Касимовской по программе реновации

В районе Бирюлево Восточное возведут жилой дом по программе реновации. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.