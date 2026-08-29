«Из воды выскакивают вот такие тунцы!»: Чем Курилы поразили президента

Владимир Путин объехал всю Россию, но Курилы его по-настоящему удивили. Не инфраструктурой или новостройками, а тем, что нельзя создать руками, — природой.
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